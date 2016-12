GLI EVENTI DI NATALE A BREGANZE DAL 21 AL 28 DICEMBRE

In occasione di "Natale a Breganze", venerdì 23 dicembre alle 20.30 presso la Chiesa di Maragnole di Breganze in piazza Mazzini si terrà il “Gran Concerto di Natale” con l'Orchestra a Plettro di Breganze, diretta da Andrea Bazzoni, con mandolini, mandole, chitarre, violoncello contrabbasso e percussioni. La formazione breganzese è composta da 25 elementi, facendo scoprire le profonde radici della tradizione popolare attraverso la musica veneta sicuramente unica nel genere orchestrale. Il legame tra passato e presente nel comune sentimento d'amore verso il piccolo strumento stimola un lavoro di ricerca per l'inedito e il nuovo verso un mondo surreale di disincanto e di evasione, carico di poesia. L’orchestra si è esibita in prestigiosi festival dedicate alla musica per mandolino in Italia e all'estero. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.orchestraplettrobreganze.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI