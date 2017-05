Concerti di musica classica e contemporanea nel vicentino: la guida per il weekend

LA GUIDA DEGLI EVENTI PER IL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti con i concerti classici ed operistici a Vicenza e provincia previsti tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

MUSICA LITURGICA

RASSEGNA CORALE MARIANA: SCHOLA POLIPHONICA DI MONTE BERICO. Sabato alle 18 nella Basilica di Monte Berico a Vicenza è in programma la liturgia concertata con dedicazione Mariana della Schola Poliphonica del Santuario di Monte Berico diretta da Silvia Fabian nell’ambito della 19° Rassegna Corale Mariana a cura della Comunità dei servi di Maria e Asac. Ingresso libero.

MUSICA CLASSICA

NISI DOMINUS E SALVE REGINA: SARA MINGARDO E ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI. Sabato alle 21 presso la Basilica dei Santi Felice e Fortunato - Vicenza si terrà il concerto del contralto Sara Mingardo insieme all'Accademia degli Astrusi in Nisi Dominus (Vivaldi) e Salve Regina (Pergolesi) come una delle anteprime di "Vicenza In Lirica 2017". Ingresso: 15 euro intero - 10 euro ridotto.

ENSAMBLE MUSAGETE: TRA VIRTUOSISMO E PASTICHE. Domenica alle ore 15 e alle ore 17 si terrà a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza l'incontro sonoro "Vedute e Capricci: Tra Virtuosismo e Pastiche" insieme all'Ensemble Musagète nell'ambito della terza edizione di "Musica da un’Esposizione": la maestria prospettica del vedutismo veneziano verrà messa in relazione alla polifonia, al virtuosismo strumentale e al pastiche di elementi eterogenei in un percorso musicale dal Barocco al Romanticismo attraverso un dialogo itinerante. Ingresso a 5 euro.

ENRICO BRONZI E ORCHESTRA JUPITER. Domenica alle 17 si esibirà l'Orchestra Jupiter con Enrico Bronzi, violoncello solista e direttore, per l'ultimo appuntamento con i "Concerti di Primavera" al Teatro Civico di Schio in via Maraschin 19: verranno eseguiti il Concerto per violoncello n. 10 in re maggiore di Luigi Boccherini; le Variazioni per violoncello e orchestra "Une larme" di Gioachino Rossini; le "Dodici danze tedesche" di Franz Joseph Haydn; il Divertimento per orchestra n. 11 in re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Ingresso a 15/10/5 euro.

MUSICA CONTEMPORANEA

NOTE DI STELLE. Domenica alle 18 al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza l'Associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione organizza il concerto "Note di Stelle" su pianoforte "Challen" con Chiara e Francesco Del Puppo. Ingresso libero.

LA CHIAVE PER LA MIA ARTE E' LA CANZONE. Domenica alle 21 allo Spazio Der Ruf di Vicenza in contrà Porta Padova si terrà la performance di poesia e musica "La Chiave per la mia Arte è la Canzone" con il poeta canadese George Elliott Clarke e musiche di Gionni Di Clemente e Bruno Censori per gli appuntamenti con il festival "Poetry Vicenza 2017" e come anticipazione della rassegna musicale "Vicenza Jazz 2017".

PROSSIMI APPUNTAMENTI INFRASETTIMANALI

QUARTETTO SASSOFONI DELLE MARCHE CON CLAUDIA MARCHI. Giovedì 11 maggio alle 21 si chiuderà la stagione concertistica del Teatro Remondini di Bassano del Grappa con il concerto del Quartetto Sassofoni delle Marche con Claudia Marchi mezzosoprano, Carmine D’Alena percussioni e Momento Latino (Sudamerica e Spagna).

ELENCO CONCERTI