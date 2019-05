Bassano Live Music: La notte delle stelle, Irama

Grande musica in piazza a Bassano questo fine settimana



Venerdì 31 maggio 2019 ore 21.30 e Sabato 1 giugno

Bassano, Piazza Libertà

Sarà venerdì 31 maggio 2019 l’apertura di Bassano Live Music con La notte delle stelle, un evento inedito che vedrà il maestro Diego Basso dirigere l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy.

Il repertorio della serata omaggia le grandi personalità della musica diventate stelle: da Whitney Houston a Lucio Dalla, da Massimo Troisi ad Anderson, da Michael Jackson a Freddie Mercury, da Mia Martini a Frank Sinatra, da Alex Baroni a John Lennon e Joe Garland.

Grazie alla bacchetta pop del direttore Diego Basso, l’energia delle grandi stelle della musica, che hanno illuminato il panorama musicale italiano ed internazionale, vibreranno sotto il cielo bassanese, in una nottata di grande musica.



IRAMA

Bassano Live Music

Sabato 1 giugno 2019 ore 21.30

Bassano, Piazza Libertà

Sarà Irama con il suo #giovanipersempre tour a salire sul palco di Bassano Live Music sabato 1 giugno 2019 alle ore 21.30.

Un tour quello di Irama che sta registrando il tutto esaurito nelle date già programmate.

Irama ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara nella categoria BIG con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo fa parte delle attesissime novità dell’edizione speciale dell’album Giovani, già disco di platino, dal titolo Giovani per sempre, pubblicato l’8 febbraio e che ha raggiunto il #1 della classifica FIMI/Gfk.

Il 19 ottobre è uscito Giovani (disco di platino), il disco che ha debuttato al primo posto su iTunes e alla posizione #1 in pre-order su Amazon.

Un risultato importante per il giovane cantautore, che va ad affiancarsi al doppio platino del disco precedente Plume, al triplo platino del singolo “Nera” e al disco d’oro di “Un giorno in più”.



Biglietti disponibili online e presso i punti vendita Ticketone e Vivaticket.

Informazioni e prevendite:

Due Punti Eventi,

via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445.360516 -