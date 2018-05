Banda Rulli Frulli live in Piazza dei Signori

Festival Biblico Vicenza



inizio live ore 21:00

Sul palco anche Bob Corn, Tommaso Cerasuolo (PERTURBAZIONE)







Arcipelago

A partire dalla sua nascita la Banda Rulli Frulli ha immaginato se stessa come una ciurma di marinai.

Non a caso, il luogo di origine di questo particolarissimo ensemble è la pianura sterminata della bassa modenese, una terra un tempo ricoperta dal mare.

La nuova avventura della Banda, ARCIPELAGO, è un percorso che inizia su disco e continua sul palcoscenico, conducendo l'ascoltatore in un viaggio dalla solitudine alla rete sociale, dal naufragio alla cittadinanza, in pratica: dall'isola all'arcipelago.

Speciale guida di questo viaggio sarà Tommaso Cerasuolo (Perturbazione).

Torna anche Cristina Donà, già sostenitrice e protagonista del progetto per il precedente disco, insieme a Bob Corn e Bruskers.