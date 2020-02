Martedí 25 Febbraio 2020



Dalle ore 21 grande festa di carnevale



Al Vecio Portego, corso San Felice e Fortunato, 36100 Vicenza



Il locale apre alle ore 19 ed è possibile cenare;

per info e prenotazioni 0444.565009



http://www.alvecioportego.com



AMORE Radio Show / THE SOUNDAY in tour