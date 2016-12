Breganze: gli eventi di Natale dal 21 al 28 dicembre

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

GLI EVENTI DEL WEEKEND DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA DAL 23 AL 26 DICEMBRE

In occasione di "Natale a Breganze", sono previsti numerosi appuntamenti nel comune di Breganze da mercoledì 21 a mercoled' 28 dicembre con concerti, feste e degustazioni tradizionali. Venerdì 23 dicembre alle 20.30 si terrà il "Gran Concerto di Natale" con l'orchestra a plettro di Breganze presao la chiesa di Maragnole. Veglia di Natale con la Santa Messa a Breganze: a seguire "Auguri di Natale" con cioccolata calda e vin brulè in piazza Mazzini. In evidenza anche la "Festa dello Sport" al Cinema Verdi a cura dell'assessorato allo sport (mercoledì 28 dicembre).

Mercoledì 21 dicembre - ore 18 - Piazza Faresin a Maragnole di Breganze: "Cioccolata Sotto l'Albero" per i bambini della scuola dell'infanzia a cura del Gruppo Giovani Maragnole

Venerdì 23 dicembre - ore 20.30 - Chiesa di Maragnole di Breganze: Gran Concerto di Natale con l'Orchestra a Plettro di Breganze, diretta da Andrea Bazzoni con mandolini, mandole, chitarre, violoncello e percussioni. La serata è organizzato da: Circolo Acli di Maragnole

Sabato 24 dicembre - ore 24 - Piazza Mazzini: "Auguri di Natale" - Degustazione gratuita di cioccolata calda e vin brulé dopo la Santa Messa Natalizia a cura di Protezione Civile di Breganze

Mercoledì 28 dicembre - ore 20.30 - Cinema Verdi: "Festa dello Sport" a cura dell'assessorato allo sport del comune di Breganze

ELENCO MANIFESTAZIONI