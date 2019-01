Bassano: Giorno della Memoria 2019

BASSANO DEL GRAPPA - Il Giorno della Memoria 2019



La nostra iniziativa: Sab. 26 Gennaio 2019 - Ore 10:30



In occasione de il Giorno della Memoria 2019, Il nostro tributo a tutte le vittime dello sterminio nei campi di concentramento e delle deportazioni.



Il nostro ricordo per dire NO al razzismo e per riconoscere il valore delle diversità nella nostra società odierna.



Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per commemorare assieme questa importante giornata della memoria dello sterminio.



Ritrovo in Via Jacopo Da Ponte n. 37, presso la lapide che ricorda le vittime nei campi di concentramento sita nella piazzetta del Centro Anziani e degli uffici dei Servizi Sociali.



Per maggiori informazioni contattare il n. 3311038130

oppure scrivere a: info@circolotondelli.it