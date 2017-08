Auto e moto a Vicenza e provincia: guida weekend dal 4 al 6 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote nel weekend da venerdì 4 a domenica 6 agosto tra esposizioni di auto d'epoca, una gara di vetture storiche e sportive, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

VENERDI' 4 AGOSTO

WELCOME BIKERS. Venerdi 4 agosto alle 19.30 è in programma il motoraduno "Welcome Bikers" in Villa Morosini Cappello a Cartigliano in occasione della "Sagra di Sant'Osvaldo 2017". Saranno benvenuti tutti i motociclisti con vetture sportive, storiche, chopper e custom. Ci sarà un parcheggio riservato per i preziosi "destrieri motorizzati" con entrata dietro barchessa nord, debitamente segnalata. Ad ogni biker presente una birra bionda in omaggio. Presente lo stand gastronomico con bruschette, primi piatti, fritture di pesce, sarde in saor, galletto allo spiedo, arrosticini, grigliate miste e gnocchi al ragù/pomodoro. Alle 21 la serata proseguirà con la musica dal vivo del complesso"Nuovo Fronte - Vasco Rossi Tribute Band". Ingresso libero.

(nelle foto sopra un motoraduno di bikers con le "Conigliette")

MUSEO DELL'AUTOMOBILE BONFANTI WIMAR. Il museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” di Romano d'Ezzelino in via Torino 2 è una realtà viva da ormai 25 anni e sorge alla periferia Nord di Bassano. il sito museale è noto a livello internazionale per essere stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa. Ogni sei mesi, in primavera ed autunno, vengono cambiati totalmente i contenuti, proponendo ogni volta un tema diverso. Per le continue proposte culturali, al Museo dell’ Automobile “Bonfanti-Vimar” è stato assegnato il "Trofeo di Miglior Museo Europeo della Motorizzazione nel 1999, 2000, 2001 e 2004 e 2007. Fra 3/4 anni il "Museo dell’Auto" si trasferirà in una nuova e prestigiosa sede nel cuore antico di Bassano, collegato con un altro nuovo ed originale museo naturalistico. Ogni anno passano 30-35 mila visitatori, che lo colloca fra i primi dieci musei del Veneto. L’innovativo museo veneto è molto attivo ed organizza dei corsi per restauratori di veicoli d’epoca come unico esempio in Europa per alimentare una tradizione artigiana molto antica (il prossimo corso partirà il 24 settembre fino al 21 ottobre 2017 con 4 lezioni per 72 ore in tutto-iscrizioni: 0424.513690-info@museobonfanti.veneto.it). Orari di apertura: dal martedì alla domenica: 10 - 12 e 14 - 18 - Lunedì chiuso (Pasqua chiuso). Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (bambini sotto i 12 anni, gruppi oltre 10 persone, pensionati, Soci ACI, ASI, AISA) - 20% di sconto sul prezzo Intero a Soci Touring. Info: www.museobonfanti.veneto.it.

(nella foto in alto una sezione del "Museo dell'Automobile Bonfanti Vimar" con alcune auto d'epoca sportive)

DOMENICA 6 AGOSTO

RADUNO VESPE & OLD SCOOTER. Domenica 6 agosto alle 9 ad Orgiano si terrà l'8° Raduno Vespe & Old Scooter by "031 Vespa Moovement" con ritrovo nel piazzale delle scuole medie in occasione della "Sagra di San Gaetano". Dopo le iscrizioni verrà effettuato un "Giro Turistico del Basso Vicentino" alle 10.30 con rientro per il pranzo alle 13 nello stand gastronomico della festa.

(nella foto in alto un raduno di vespe storiche)

DOMENICA DEL BUON RITORNO. Ogni domenica dalle 18 alle 21 ritorna la terza edizione estiva della "Domenica Del Buon Ritorno", motoraduno al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo per gli amanti delle due ruote a motore di qualsiasi tipo. Come sempre ci saranno le "Ombrelline" in stile Moto Gp ad accogliere i partecipanti e ad indicare il proprio parcheggio personale oltre al fotografo ufficiale per immortalare l'arrivo di ogni motociclista. Previsto buffet gratuito con dj set. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa.

(nella foto sopra l'appuntamento fisso domenicale estivo al "The Big" con la "Domenica del Buon Ritorno")

PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO BERICO:

RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA: MALO PANORAMICA E RIEVOCAZIONE SALITA DEL COSTO. Domenica 3 settembre alle 8 ci carà il 21° Raduno Auto e Moto d'Epoca con la "Malo Panoramica" e la Rievocazione della Salita del Costo.

RAID STORICO VICENZA - BUDAPEST. Da lunedì 4 a sabato 9 settembre è in programma il 2° Raid Storico Vicenza - Budapest, manifestazione internazionale non agonistica per moto storiche a carattere storico-culturale e turistico a cura di "Astego Motori d'Epoca" con Team Laverda Corse, Caliba, Ipa (International Police Association) con il patrocinio della Regione Veneto. Le moto, risalenti agli anni '30 e '40 fino al 1985, partiranno il 4 settembre dal piazzale della Vittoria a Monte Berico, attraversando la Carinzia in Austria e il Lago Balaton in Ungheria fino a Budapest, per rientrare il 9 settembre in piazza Matteotti con la presentazione dei partecipanti e la premiazione dei mezzi storici. Le motociclette iscritte alla gara percorreranno strade aperte al traffico con l’ausilio delle staffette. Sono già aperte le iscrizioni da metà luglio.

(nella foto sopra le moto storiche alla presentazione del Raid Vicenza - Budapest)

RADUNO SULLE ORME DELLE MILLE MIGLIA. E' in preparazione per domenica 10 settembre il "4° Raduno Sulle Orme delle Mille Miglia". Per informazioni: 377.4470547. Per aggiornamentI: www.astegomotoridepoca.it.

CORSO PER RESTAURATORI AUTO E MOTO D'EPOCA. L’Associazione Amici del Museo dell’Automobile “Luigi Bonfanti” in collaborazione con il Museo “Bonfanti-VIMAR”, apre le iscrizioni per il prossimo corso a Romano d'Ezzelino per restauratori di auto e moto d’epoca, patrocinato dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano).Inizierà sabato il 24 settembre 2017, per proseguire poi nei giorni di sabato 7 - 14 - 21 ottobre 2017, per un totale di 32 ore, con lezioni inerenti alla meccanica e alla carrozzeria. Info:

