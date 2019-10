Nei giorni 19 e 20 ottobre, ad Asiago, si terrà la quinta edizione di “Asiago Foliage”, manifestazione dedicata ai profumi, ai sapori e agli accesi colori autunnali dei boschi dell’Altopiano. Questo periodo dell’anno offre, infatti, uno spettacolo di incomparabile bellezza con colori e profumi particolari che si possono trovare sia nel centro urbano che nel paesaggio rurale e nei boschi misti del territorio.

Per tutto il weekend, si celebrano i colori, i profumi, i sapori dell'autunno, tra passeggiate, concerti e laboratori. Le foglie sparse, a ricoprire le vie del centro. La paglia, tra i giochi preferiti dei più piccoli. E poi le tante suggestioni coreografiche, a sottolineare il cambio di stagione, il rosso infuocato dell'acero, l'ultima fiamma di vita, prima del ritiro invernale, anche se in realtà quest'anno i gerani di Asiago continuano a fiorire.

Il weekend sarà proprio dedicato agli amanti della natura, artisti, fotografi, buongustai, famiglie con bambini e gruppi di appassionati per immergersi nel fascino di questa straordinaria stagione, partecipando ad una serie di appuntamenti a tema.

Sono molteplici le iniziative proposte: passeggiate guidate anche a due passi dal centro sul filo dei colori della natura e dei sapori dei prodotti tipici; laboratori artistici, creativi, sensoriali e scientifici per bambini, ragazzi e adulti e per creazioni hobbystiche; esposizione/mercato di artigianato artistico; degustazioni di piatti tipici a tema autunnale nei migliori ristoranti e ancora, nelle vie e nelle piazze del centro, spettacoli di antichi mestieri, alberi e molto altro.

Per informazioni:

Telefono: 0424462221



