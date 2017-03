"Analisi Grafologica": seminario allo IOD di Vicenza

Domenica 26 marzo alle 14.30 si terrà il seminario esperienziale "Analisi Grafologica" allo IOD Innovazione Olistica e sua Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6. L’analisi della scrittura come metodo di indagine psicologica mette a fuoco i blocchi emotivi soggettivi. La grafologia permette di osservare le più varie manifestazioni riguardanti le forze psichiche, le inclinazioni, il temperamento, il carattere e la personalità di ogni individuo. Vengono evidenziate le disarmonie emozionali e le loro cause, permettendo una crescita emozionale coscientemente attuata, finalizzata al miglioramento delle problematiche psicologiche individuali. La sessione sarà caratterizzata dal rapporto interdisciplinare del gruppo. Dinamiche di somiglianza e similarità aiuteranno il soggetto a creare atteggiamenti di empatia e dinamiche di complementarietà rispetto al movimento della psiche delle persone presenti. Il seminario prevede l'analisi della scrittura di ogni partecipante. Info e prenotazioni: www.centroiod.org/analisi-grafologica.html.

