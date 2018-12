Aiutaunosmidollato con Sandro Pupillo e Luca Bassanese

La Sagra di San Nicola é felice di organizzare una serata speciale per tutti voi che come noi credete nella bellezza del "dono".



In collaborazione con Aiutaunosmidollato, ADMO Vicenza, Fidas Creazzo e AIDO Creazzo.

Una serata per riflettere sulla donazione di midollo osseo con parole, musica ed esperienze di vita.



Parteciperanno alla serata raccontando le loro esperienze:



Sandro Pupillo(#Aiutaunosmidollato)

Luca Bassanese (Cantante )

Dott. Carlo Borghero (Resp.Centro trapianti di midollo osseo - Ulss8)

Alessandra QG Roncaglia (ADMO Vicenza)

Davide Stefani(#Aiutaunosmidollato)

Mattia Chiappetta (donatore)

Elisabetta Luise(attrice)

Emanuele Zilio (donatore)



Vi Aspettiamo numerosi !!!!