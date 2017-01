5^ Winter Ghel Trail: corsa in montagna sulla neve a Gallio

Domenica 29 gennaio Sportiva 7 Comuni Asd in collaborazione con il comune di Gallio, Alpini Gallio e Soccorso Alpino organizzano la 5^ Winter Ghel Trail, manifestazione podistica di corsa in montagna su ambiente naturale ed innevato a Gallio con un percorso di 15 chilometri e un dislivello positivo di 700 metri. Consegna pettorali dalle 7.30. Partenza alle 10. Inizio "Pasta Party" alle 12. Premiazioni alle 13. Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 300 iscritti. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di controllo o di ristoro, comunicando il proprio abbandono facendosi registrare. E' previsto un servizio scopa che avrà un’andatura tale per giungere al traguardo in circa 3 ore. Il cronometraggio della competizione avverrà mediante chip elettronico, la riconsegna del chip è obbligatoria subito dopo l'arrivo al traguardo e permetterà di ricevere il pacco gara, nel caso il chip non venisse riconsegnato, all’atleta saranno addebitati 15 euro a titolo di risarcimento. Sono disponibili ramponcini elastici al costo di soli 10 euro (infoline 347.2258690). Quote di iscrizione: 15 euro entro sabato 21 gennaio - 20 euro da domenica 22 gennaio fino alle 9.30 nel giorno della gara. Le iscrizioni possono essere fatte nei punti iscrizione convenzionati oppure on line con bonifico bancario sul sito www.wintergheltrail.it. Punti iscrizione convenzionati: "I-Run" di Vicenza - "Puro Sport" di Vicenza e Zanè - "Running Store" di Bassano del Grappa - Munari Calzature di Gallio - Ufficio del Turismo di Gallio - Aessegarden di Asiago. Per informazioni: sportiva7comuni@gmail.com.

