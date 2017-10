13° Meeting di Halloween al Centro Nuoto Rosà con 840 atleti in gara

Sabato 28 e domenica 29 ottobre si terrà il 13° Meeting di Halloween al Centro Nuoto Rosà con 840 atleti, provenienti 38 società da tutta Italia, per un totale di oltre 2900 presenze gara nelle due giornate, inaugurando ufficialmente la stagione agonistica di nuoto 2017-2018. Tra gli assoluti di livello internazionale in gara, il vicecampione del mondo Matteo Furlan, la già campionessa mondiale Ilaria Cusinato, gli olimpionici Andrea Toniato, Alice Mizzau e Arianna Castiglioni, protagonisti a Rio 2016. Le gare prenderanno il via sabato alle 15.30 fino alle 19.30 e riprenderanno domenica alle 9 per concludersi intorno alle 19.30: si potranno seguire anche da casa in streaming sul portale www.finveneto.org.

NUMERI DA PAURA CON ISCRIZIONI RECORD. Contro ogni superstizione legata al numero 13, sarà l’edizione dei record per il meeting, creato nel 2004 per le categorie giovanili ed aperto, dall’anno scorso, anche agli atleti assoluti. Numeri “da paura” per una manifestazione sportiva con le iscrizioni chiuse dopo appena 2 giorni dall’apertura per il raggiungimento della capacità massima dell’impianto. L'evento è organizzato dal Centro Nuoto Rosà in collaborazione con il Team Veneto.

GLI ATLETI. Come da tradizione, il Meeting di Halloween vedrà concorrere i migliori atleti giovanili di livello nazionale, con ben 20 medagliati tra gli under 18, tra cui i primatisti italiani Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Giulia Borra, Karen Asprissi e la due volte oro europeo Giulia Salin, quindicenne mezzofondista del Team Veneto. Team Veneto protagonista anche tra gli assoluti con un altro grande specialista delle lunghe distanze, il vicecampione mondiale Matteo Furlan (argento nella 25 km quest’estate a Budapest), che sarà impegnato sabato sera nella gara dei 400 stile libero. Sempre dalla scuderia di Team Veneto provengono Ilaria Cusinato, Andrea Toniato e Alice Mizzau oltre ad altra concorrente prestigiosa presente al meeting vicentino. Completano la lista delle guest star della manifestazione le atlete della nazionale italiana Arianna Castiglioni, Giorgia Biondani, Giada Galizi e Claudia Tarzia.

