Offerte di lavoro: gli annunci della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

DISEGNATORE / PROGETTISTA – SOLIDWORKS (22/03/2018)

Ricerchiamo un DISEGNATORE/ PROGETTISTA per una storica Realtà attiva nella produzione di macchine per il settore conciario.

La risorsa, rispondendo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, seguirà il progetto dall’elaborazione dei documenti tecnici e distinte basi, fino alla produzione autonoma di un disegno tecnico apportando le personalizzazioni richieste del cliente. Per lo sviluppo interno della commessa, si interfaccerà anche con altre funzioni aziendali, quali Proprietà, Commerciale e Produzione.

Pensiamo ad un figura in possesso di formazione meccanica, Laurea o Diploma, che abbia maturato esperienza, anche breve, in ruolo analogo presso Aziende metalmeccaniche. Requisito preferibile è la conoscenza del software di progettazione SolidWorks.

Completano il profilo buone doti relazionali, volontà di apprendere e crescere all’interno del team. L’azienda offre alle giovani risorse la possibilità di crescita e sviluppo professionale con acquisizione crescente di capacità tecniche.

- PERITO PROGRAMMATORE CNC

- TORNITORE / FRESATORE - MECCATRONICA

Per informazioni circa le caratteristiche della ns. attività Vi inviamo al sito www.bauce.com

BAUCE TRI.MA SRL

Tel 0445 490740 int 5

SVILUPPATORE WEB JUNIOR A MONTECCHIO M. (14/03/2018)

Interplanet ricerca sviluppatori web junior da inserire nel suo team.

Il candidato ideale ha almeno 1 anno di esperienza nello sviluppo software, grande passione per la programmazione, forte attenzione ai dettagli, all’aspetto estetico e alla usabilità dell’interfacce realizzate. Sono raccomandate competenze di sviluppo front end in particolare Responsive design con Bootstrap, jQuery, conoscenza di linguaggi di programmazione per il Back End principalmente VB.Net/C#, PHP, competenze su Database MSSQL/MySql, DDL,DML,QL.

Dipendente Full time con contratto da definire.

Sede di lavoro: Montecchio Maggiore, Vicenza

Inviare la propria candidatura allegando un CV aggiornato all'indirizzo: job@interplanet.email

MONTATORE MANUTENTORE MECCANICO AD ARZIGNANO (15/03/2018)

Azienda Metalmeccanica sita in Arzignano (Vi) ricerca montatore manutentore meccanico.

Requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione;

- disponibilità immediata.

Invio cv: amministrativo@ rancanelettrotecnica.it oppure chiamare 0444/478221.

ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo - Reparto Ufficio Acquisti cerca ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE con conoscenza amministrativa, richiesta conoscenza lingua inglese.

Prego inviare CV a filippo.scolaro@giasco.com



AREA MANAGER ESTERO A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo – Area Manager cerca AREA MANAGER ESTERO, conoscenza almeno 2 lingue (preferibilmente inglese e tedesco), disponibilità a trasferte all’estero.

Prego inviare CV a alessandro.schenato@giasco.com

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO