Vicenza, crisi banche popolari. Donazzan: “Preoccupazione per accorpamento”

Un incontro, quello dell'assessore, volto a capire le dinamiche della crisi che ha colpito le banche vicentine anche a livello occupazionale, in vista dell'accorpamento degli istituti di credito. “L’incontro – afferma Donazzan– è stato di natura ricognitiva, ovvero dettato dall’esigenza di contestualizzare una situazione che progressivamente sta diventando sempre più complessa e articolata e, soprattutto, sta crescendo di livello”.

Donazzan sottolinea che “ci servirà del tempo per quantificare la dimensione delle eventuali ricadute occupazionali della crisi nei due istituti e, quindi - sottolinea - diventa essenziale conoscere quale sarà il piano industriale che i vertici aziendali delle due banche vorranno porre in essere nei prossimi mesi. Restiamo, quindi, in attesa di conoscerne i dettagli”.