Vicenza, asfaltatura in notturna presso Viale della Scienza

Riprende la settimana prossima l'asfaltatura, in notturna, di viale della Scienza. Lunedì 7 maggio dalle 21 i lavori interesseranno la semicarreggiata dall’incrocio con via del Commercio, in direzione Altavilla Vicentina, che verrà chiusa al transito fino alle 6 del giorno successivo.

Pertanto all'imbocco di viale della Scienza provenendo da Vicenza, lato Fiera, sarà collocata apposita segnaletica che suggerirà la deviazione verso la SR 11.

Nella stessa fascia oraria i lavori proseguiranno anche l’8 e il 9 maggio.

Sarà comunque possibile raggiungere le vie circostanti l’area fieristica (via Oreficeria, via Ceramica e via del Commercio) in cui la viabilità non subirà modifiche.

I veicoli che percorreranno viale della Scienza provenendo da Altavilla Vicentina, in direzione Vicenza, non troveranno alcuna variazione.

Nelle notti del 10 e dell’11 maggio, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, l’asfaltatura verrà eseguita in un tratto di viale della Scienza in corrispondenza dell’intersezione con viale della Siderurgia e verso la corsia di svolta che conduce al casello autostradale: per questo è previsto un restringimento di carreggiata.

I lavori verranno eseguiti se le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.