Vicenza, alberghi vuoti ad agosto: "Contiamo su fiera e mostre"

Più camere in affitto e prezzi competitivi: la vita di agriturismi e bed & breakfast si è fatta più dura. Nel Vicentino il turismo non risente solo del gran caldo - che ovviamente ha giovato solo alle presenze in Altipiano di Asiago - ma anche della concorrenza diventata sempre più serrata dopo il boom di bed & breakfast che negli ultimi anni ha allargato notevolmente l'offerta per i turisti.

Difficile visitare una città d'arte quando in strada sono 40 gradi: se ne sono accorti loro malgrado nelle strutture ricettive di Vicenza, che però non piangono il morto, anche perchè di tempo ce ne è e la tendenza dei turisti è di prenotare sempre più sotto data, cioè a ridosso della partenza. Vicenza comunque si conferma città che vive di fiere e mostre. All'hotel "Campo Marzio" ad esempio stanno registrando un leggero calo ad agosto rispetto agli altri mesi dell'anno che sono stati buoni. Volessimo prenotare una camera matrimoniale per domani, su Booking oggi la troveremmo per 109 euro colazione inclusa. Scontati molti prezzi di altri alberghi per la stessa sera: si scende fino a 55 euro per una matrimoniale in un hotel a quattro stelle.

Gallery