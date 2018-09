Viacqua, intervento in notturna al serbatoio: possibili cali di pressione

Viacqua rimette a nuovo il serbatoio dell’acquedotto di Monte Crocetta a Vicenza. L’importante struttura sarà sottoposta nelle prossime settimane a un significativo intervento di ammodernamento e manutenzione generale. Per ridurre il più possibile gli eventuali disagi che i lavori potrebbero comportare sul servizio, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre i tecnici di Viacqua realizzeranno un intervento propedeutico che, grazie all’installazione di un’apposita valvola, potrà garantire una parziale continuità della fornitura d’acqua durante le prossime attività di cantiere. I lavori prenderanno il via alle 23.30 di giovedì per concludersi attorno alle 03.30 di venerdì mattina: in queste ore saranno possibili cali di pressione e momentanee carenze d’acqua nei Comuni di Creazzo, Sovizzo, Altavilla, Gambugliano e Monteviale.

“Abbiamo programmato questi lavori di notte proprio per limitare il più possibile i disagi nel servizio – sottolinea il presidente di Viacqua Angelo Guzzo -. Questo intervento è infatti propedeutico al progetto di ristrutturazione generale del serbatoio di Monte Crocetta: a fine settembre sistemeremo infatti le vasche di accumulo in modo da rendere ancora più efficiente l’impianto e assicurare agli utenti un’acqua sempre di qualità”.

I lavori di giovedì hanno quindi l’obiettivo di permettere la continuità, almeno parziale, del servizio durante il cantiere. Per questo verranno installati una valvola, che consentirà di alimentare la rete dei Comuni anche da altre fonti, e un contatore per monitorare l’erogazione. Realizzato negli anni Settanta, il serbatoio di Monte Crocetta è uno dei nodi strategici del sistema dell’acquedotto della provincia: la struttura è dotata di due vasche interrate del volume di circa 4.000 metri cubi ciascuna e serve i Comuni di Creazzo, Sovizzo, Altavilla, Gambugliano, Monteviale e parte di Vicenza.