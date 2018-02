Omba, lavoratori in sciopero: bloccata rotatoria alle Piramidi

Sciopero dei lavoratori Omba a Torri di Quartesolo nella mattinata di oggi. Al ritorno in azienda verso le 11:30 il corteo ha stazionato sulla rotatoria delle Piramidi bloccando il traffico per alcune decine di minuti.

I lavoratori si sono mossi in corteo con i rappresentanti sindacali di Fim Fiom e Uilm lungo via Camisana e via Roma. Giunti in Municipio una delegazione composta dai rappresentanti dei sindacati dei metalmeccanici di Cgil Cisl e Uil di Vicenza (per la FIOM Cgil erano presenti Patrizia Carella e Antonio Chiaravia) e dalle RSU ha incontrato il Primo cittadino al quale è stata spiegata la vicenda aziendale. Alcuni lavoratori hanno spiegato in modo esplicito l’amarezza e la rabbia provata dall’indicibile situazione nella quale la proprietà e la dirigenza ha condotto l’azienda. I lavoratori e le lavoratrici si sentono traditi e trattati male ed hanno denunciato la mancanza di etica imprenditoriale che si evince dall’intera vicenda.

Il sindaco Ernesto Ferretto sentiti i lavoratori e i sindacalisti si è impegnato a convocare un consiglio comunale straordinario per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica regionale e nazionale sulla crisi di OMBA. I sindacati a margine hanno sottolineato che aspettano ancora una telefonata dall’assessore al lavoro della Regione del veneto Elena Donazzan che il 16 gennaio scorso aveva promesso una successiva riunione entro 10 giorni.

Secondo i rappresentanti sindacali è assolutamente necessario che venga interrotta la procedura di licenziamento (iniziata il 15 di gennaio) e la pratica concordataria del 27 dicembre scorso debba trasformarsi in “concordato in continuità”. In poche parole l’azienda non deve svuotarsi, non deve perdere le maestranze, e nemmeno le commesse che la dirigenza in questi farcenti sta rifiutando su ordine della proprietà. I sindacati hanno chiesto ai proprietari di essere presenti il 15 di febbraio in sede di Confindustria a Vicenza dove le parti sono convocate: se i fratelli Malacalza non si faranno vivi, i lavoratori minacciano una manifestazione a Genova sotto la sede del loro gruppo.