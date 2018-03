Riviera Berica, nuova rotatoria in funzione

Mercoledì 21 marzo, a partire dalle 9, entrerà in funzione la nuova rotatoria in viale Riviera Berica, immediatamente a sud dell'intersezione con via Barbarano, per dare accesso alla nuova viabilità del piano di lottizzazione a Campedello.

La rotatoria, completa di aiuole, sarà approntata in via provvisoria con un'isola centrale in new jersey, per verificarne la migliore funzionalità. Dopodichè verrà realizzata in forma definitiva, sempre a cura delle ditte lottizzanti. Gli automobilisti in transito sono dunque invitati a prestare attenzione alla nuova rotatoria e alla segnaletica di preavviso