Popolare di Vicenza: offerta una transazione a 9 euro per azione

La Banca promuoverà un’Offerta di Transazione che prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (il Gruppo) a partire dal 1° gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite. Tale riconoscimento sarà erogato a fronte della rinuncia dell’azionista a qualsiasi pretesa in relazione all’investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell’azionista. Lo riferisce l'istituto di credito in un comunicato



L’iniziativa si rivolge a circa 94.000 azionisti, individuati secondo criteri oggettivi, che comprendono principalmente persone fisiche, società di persone, fondazioni, ONLUS ed enti senza fine di lucro. L’elenco delle categorie di soggetti destinatari dell’Offerta e della tipologia di operazioni interessate è contenuto nel Regolamento dell’Offerta di Transazione disponibile da martedì sul sito web dedicato all’iniziativa www.popolarevicenza.it/azionisti, su quello delle Banche del Gruppo BPVi ed in tutte le loro filiali.



Gli azionisti interessati all’Offerta sono invitati a leggere con attenzione il Regolamento dell’Offerta di Transazione, che ne illustra i termini e le condizioni. L’Offerta di Transazione partirà martedì e contemporaneamente sarà inviata, a tutti gli azionisti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento, una lettera in cui verranno specificate nel dettaglio le modalità e le tempistiche dell’Offerta.



Gli azionisti potranno manifestare il proprio interesse all’Offerta fino al 15 marzo 2017 recandosi nella filiale di riferimento di una banca del Gruppo BPVi oppure tramite il sito web www.popolarevicenza.it/azionisti. Gli azionisti avranno poi tempo per aderire all’Offerta di Transazione sino al 22 marzo 2017, sottoscrivendo il relativo Accordo Transattivo presso la filiale di riferimento di una delle banche del Gruppo BPVi. Da domani sarà attivo il numero verde 800-595470 al quale gli azionisti potranno rivolgersi per acquisire informazioni sull’iniziativa. Tutte le informazioni saranno comunque via via rese disponibili presso le filiali delle banche del Gruppo BPVi o sul sito www.popolarevicenza.it/azionisti.



Gli azionisti cui l’Offerta è rivolta saranno trattati tutti alle stesse condizioni. Per il successo e la validità dell’Offerta di Transazione è necessaria un’adesione corrispondente ad almeno l’80% delle azioni comprese nel perimetro dell’Offerta di Transazione. Tale condizione è rinunciabile dalla Banca. A quanti aderiranno all’Offerta di Transazione, e che sono o intendono tornare ad essere clienti del Gruppo, saranno riservate inoltre esclusive condizioni commerciali che consentiranno di beneficiare di rendimenti maggiorati sulle somme che saranno eventualmente depositate presso le banche del Gruppo (Deposito Vincolato), che possono dare maggior valore nel tempo al ristoro offerto dalla Banca, e di agevolazioni consistenti su alcuni prodotti e servizi bancari (Conto Corrente e Mutuo Casa). Per le condizioni contrattuali relative alla Proposta Commerciale si rinvia ai Fogli Informativi che sono disponibili presso tutte le filiali delle banche del Gruppo e sui siti internet delle stesse, a partire da lunedì.



L’esito dell’iniziativa sarà reso noto nel mese di aprile 2017; in caso positivo, la Banca procederà ad erogare il riconoscimento economico previsto dall’Offerta di Transazione entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione e, all’esito delle usuali istruttorie interne, sarà attivata la Proposta Commerciale. La Banca si riserva la facoltà di estendere - fino al 30 giugno 2017 - il periodo entro cui è possibile aderire all’Offerta di Transazione in presenza di motivate ragioni, in particolare per favorire la più ampia adesione. In tal caso tutti i termini temporali dell’Offerta e della Proposta Commerciale saranno rideterminati di conseguenza.



“Stiamo facendo il massimo. La Banca vuole dimostrare con fatti concreti la rottura con il recente passato - dichiara Fabrizio Viola, Consigliere Delegato della Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo tempestivamente voluto mettere in atto tutto quello che la situazione attuale ci permette di fare per poter ricollocare la relazione con gli Azionisti e i Clienti su un piano di fattiva collaborazione. Confidiamo che il nostro sforzo nell’intraprendere questo nuovo percorso sia compreso ed apprezzato”.