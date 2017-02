Popolare di Vicenza, emesse obbligazioni garantite dallo Stato per 3 miliardi

Banca Popolare di Vicenza comunica di aver effettuato in data odierna (venerdì 3 febbraio) un’emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016, per un importo complessivo di 3,0 miliardi di euro nominali, cedola 0,5% e scadenza 3 febbraio 2020. Il titolo è stato sottoscritto interamente dall’emittente e sarà venduto sul mercato, o utilizzato come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento.