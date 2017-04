Pedemontana, al via i pagamenti arretrati: 7,3 milioni di euro agli espropriati

Sette milioni 393 mila 190 euro a favore di 64 Ditte in esproprio: sono i pagamenti che entro questa settimana il Concessionario dei lavori della Pedemontana Veneta perfezionerà nei confronti degli espropiati. La SPV S.p.a. aveva chiuso i rubinetti da più di due anni, anche per le difficoltà sorte per la chiusura del “closing finanziario”.

Sulla questione era intervenuta la Regione Veneto che martedì ha comunicato di “aver insistito perché i pagamenti riprendessero quanto prima con la necessaria regolarità, per integrare l’importo già erogato di circa 50,6 milioni di Euro e per ridurre, e quindi poi azzerare, i ritardi”. Il criterio di priorità seguito è quello della data di definizione e stipula dell’accordo bonario con la singola ditta, favorendo gli Accordi più vecchi.

“Si è inoltre intervenuti con il pagamento in specifici 14 casi - aggiunge la nota della Regione - ove l’esproprio interessa edifici residenziali e la liquidazione dell’indennità è necessaria per il privato espropriato per la ricostruzione dell’immobile in altro sito. In questi casi prevale l’aspetto sociale della ricostruzione della casa oggetto di esproprio”.

“Si tratta - conclude la nota - di una prima risposta all’arretrato accumulato negli ultimi mesi dal Concessionario nei confronti dei cittadini che hanno subito l’esproprio, risposta che potrà ora continuare e, nei prossimi mesi, portare a recuperare il pregresso per tornare a tempi di pagamento coerenti con gli Accordi sottoscritti con le Associazioni del mondo agricolo”.