Movieland, si riparte il 30 marzo con Pangea ed una ricca programmazione di eventi

Quella che ripartirà ufficialmente il prossimo 30 marzo si preannuncia già come una stagione entusiasmante e ricca di novità per MOVIELAND. Con una grande ed originale nuova attrazione, tanti eventi tematici e molteplici aggiornamenti che riguardano spettacoli ed attrazioni già presenti, continua a crescere e differenziarsi l'offerta del primo parco a tema cinematografico d’Italia, destinazione ideale per tutta la famiglia e per tutti coloro in cerca di nuove ed originali emozioni.

Il piatto forte della stagione 2018 sarà PANGEA, la nuova attrazione a tema preistorico che coinvolgerà tutta la famiglia in un percorso avventuroso alla scoperta di un mondo fantastico. A bordo di vetture appositamente realizzate per questa attrazione, si attraverseranno affascinanti scenari e si incontreranno varie specie di dinosauri. Ma ovviamente, in puro stile MOVIELAND, le sorprese non mancheranno e sarà necessaria prontezza di riflessi e nervi saldi per concludere la missione con successo. Infatti la peculiarità di questo viaggio sarà legata proprio alla possibilità per gli ospiti di guidare autonomamente le vetture e quindi di vivere al 100% tutte le emozionanti situazioni che si avvicenderanno. Avventura dunque, ma anche tanta tecnologia dietro le quinte grazie ad un sofisticato sistema di posizionamento della vettura che consentirà di “sorvegliare” in tempo reale ogni vettura e la tecnologia audio-animatronic che consentirà di dare vita ai dinosauri.

Nel periodo dal 8 aprile al 27 maggio protagonisti saranno anche una moltitudine variopinta di EVENTI SPECIALI in quella che si pu descrivere, a tutti gli effetti, come una vera e propria NERD SEASON! Il calendario include 4 eventi principali e 4 tribute-days: • 8 aprile Cartoon World e Doppiatori - Le voci dei tuoi eroi dal vivo! • 15 aprile Nerd Pride + Be A Superhero - Raduno Supereroi • 22 aprile Harry Potter - Tribute Day • 29 aprile Raduno Steampunk + Back In Time Celebration • 5/6 maggio Guerre Stellari Celebration - Raduno dei fan • 13 maggio Movieland Cosplay On Stage • 20 maggio Ghostbuster - Tribute Day • 27 maggio Principi e Principesse Disney - Tribute Day

Oltre a PANGEA e agli eventi della NERD SEASON, ci saranno anche svariate novità per quanto riguarda il palinsesto degli spettacoli (che includerà, tra le altre, nuove produzioni dedicate ai più piccoli ed un restyling di alcuni degli show già proposti nelle passate stagioni) e le attrazioni (tra cui una nuova edizione del filmato 4D di Android, che diventerà ancor più immersivo e dettagliato).

L'ultima ciliegina sulla torta MOVIELAND la offre sul fronte dei biglietti di ingresso che rimarranno invariati rispetto alla precedente stagione 2017. Appuntamento dunque con l'apertura di stagione il prossimo 30 marzo con più divertimento, più offerta e sempre lo stesso prezzo!

Tutte le informazioni sui prezzi e sul calendario di apertura sono disponibili su: www.movieland.it