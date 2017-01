Legge di Bilancio 2017: nuove opportunità per le PMI, incentivi per l’efficienza energetica

In vigore dal 1° gennaio, la Legge di Bilancio 2017, comprende significative misure in tema di efficientamento energetico e ristrutturazione, prevedendo importanti contributi e bonus: dalle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (Ecobonus), alle deduzioni per lavori di riqualificazione energetica di condomini; dall’estensione della detrazione d’imposta per alberghi e agriturismi, ai bonus fiscali per la ristrutturazione edilizia; dal bonus sismico, ai contributi del Conto Termico.

Per illustrare alle imprese artigiane del settore Installazione/Impianti e Costruzioni le interessanti opportunità di lavoro che le nuove misure contenute nella legge possono generare, Cna Vicenza organizza, con il sostegno di EBAV, un incontro gratuito, lunedì 30 gennaio, dalle ore 20, nella sede provinciale in via Giuseppe Zampieri,19. A condurre la serata sarà Francesco Marinelli, esperto di energie rinnovabili e sostenibilità.

"La Legge di Bilancio ha riconfermato gli incentivi per l’efficientamento energetico, ma introduce anche nuovi provvedimenti a favore di condomini e alberghi - spiega Roberto Segalla, presidente provinciale e regionale Cna Installazione e Impianti.- Conoscere l’insieme di queste misure, alcune oltretutto sommabili tra loro, è fondamentale per le Imprese che intendono tenere il passo e sviluppare nuovi business. Cna Vicenza sta mettendo a disposizione delle Pmi una serie di azioni di formazione e informazione sul territorio, mirate per le singole unioni di mestiere, con l’obiettivo di favorire il continuo aggiornamento e di stimolare lo sviluppo commerciale".

"La normativa prevede per il 2017 interventi rilevanti anche per quanto riguarda la messa in sicurezza sismica degli edifici» ribadisce Marcello Splendore, presidente provinciale Cna Costruzioni. «Per un settore da anni in difficoltà, ma soprattutto a seguito delle continue cronache sui movimenti tellurici in Italia, si tratta sicuramente di un’occasione da non perdere per poter arrivare dai clienti professionalmente documentati e preparati sul tema incentivi e bonus ristrutturazioni".