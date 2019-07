Indennizzi bancari: «Sindaci tocca a voi»

«ll fondo indennizzo risparmiatori sta per partire grazie... ai conti dormienti e non ai soldi dei contribuenti». Ora serve «la collaborazione dei 579 sindaci veneti» affinché siano questi ultimi ad informare i loro concittadini di questa possibilità fornita dalla nuova normativa in materia di ristori per i risparmiatori dopo i rovesci bancari delle ex popolari del Veneto.

È questo è il succo di una nota diffusa stamani da Patrizio Miatello, portavoce del coordinamento «Ezzelino da Onara», uno dei comitati di risparmiatori che si battono per ottenere un ristoro dallo Stato dopo il collasso multimiliardario che alcuni anni fa ha colpito Veneto banca e la Banca popolare di Vicenza. Nella nota peraltro si annuncia per il 3 agosto a Cittadella nel Padovano «la prima Festa del risparmio indennizzato» che si terrà in piazza Pierobon alle 20.00. L'evento, sempre a Cittadella, avrà un prologo alle ore 9 del mattino, quando presso la sala Villarina in borgo Treviso 3, si terrà un incontro con i sindaci veneti che aderiscono alla iniziativa.

Nella nota di Miatello peraltro c'è un lungo appello alle istituzioni affinché si faccia chiarezza sulla vicenda ex «Banca padovana del credito cooperativo di Campodarsego» che a giudizio del portavoce ha avuto «lo stesso copione delle ex Veneto Banca, BpVi e Crediveneto».