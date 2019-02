La UE boccia il fondo per i truffati bancari, Di Maio: «Lo facciamo e basta»

"Oggi è arrivata una lettera dall'Ue sulla misura che abbiamo introdotto per i truffati banche, che sembra dirci 'non lo potete fare': noi lo facciamo e basta, non esiste che adesso l'Ue ci debba dire anche come risarcire i truffati dopo che evidentemente Bce e Bankitalia non hanno controllato".

Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa, poi riportata dall'Ansa.

La Commissione europea ha inviato al ministero del Tesoro una lettera in cui muove una serie di rilievi alla misura decisa dal governo Conte e approvata nella legge di stabilità 2019, con uno stanziamento di 525 milioni di euro all’anno – 1 miliardo 575 milioni per il triennio 2019-2021 – per gli ex azionisti di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e delle altre banche andate in crac nel 2015, da Bacna Etruria a Carife. Un meccanismo automatico, quello approvato dalla maggioranza giallo-verde, che non piace a Bruxelles. Lo riferisce Venetoeconomia.