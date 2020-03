Emergenza Coronavirus, lavoratori positivi: scatta lo sciopero alla Fis

Annunciato nei giorni scorsi a seguito della notizia della positività al Covid-19 di alcuni lavoratori, ha avuto luogo lunedì mattina la mobilitazione indetta dai sindacati alla Fis di Montecchio Maggiore.

“In queste ore, il dato di adesione in Fis Montecchio allo sciopero, giornalieri e primo turno, si aggira intorno a una percentuale del 70% della forza lavoro - dichiara Giuliano Ezzelini Storti Segretario Generale FILCTEM Cgil Vicenza - Una grande partecipazione che conferma la condivisione delle posizioni sindacali di questi giorni: prima la sicurezza dei lavoratori, poi la produzione. L’azienda va portata al minimo di lavoro".

"Siamo ormai a sei casi di contagio conclamato in costante crescita, una quarantina di persone in quarantena preventiva 12 dei quali RSU/RLS tra lo stabilimento di Montecchio e Lonigo - continua - Giovedì per le stesse ragioni di Montecchio, anche la RSU del sito di Lonigo, proclamerà sciopero di 8 ore.

"In queste ore ci stiamo parlando con il Prefetto - spiega - abbiamo avvertito anche il sindaco di Montecchio, per capire dalle istituzioni come garantire al meglio la sicurezza dei lavoratori e del territorio: parliamo di un’azienda che occupa quasi 1500 persone fra Montecchio e Lonigo, che va tenuta in sicurezza".

"Molte persone, mi dicono oltre 100, sono in malattia - continua - Cosa pensa di fare la proprietà dell’azienda? Ancora lasciare ai manger la responsabilità delle scelte? Prendiamo la decisione più ovvia, riduzione al minimo del lavoro per il tempo necessario a mettere in sicurezza la Fis; si coinvolgano di più le rappresentanze sindacali interne, nel rispetto del protocollo Nazionale e Regionale sottoscritto fra le parti sociali e le istituzioni”.