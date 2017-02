Diesel, lotta al falso: arriva l'etichetta di autenticità stampata sul denim

Entro la fine del 2017 tutti i denim inclusi anche i famosi Jogg Jeans avranno il codice Certilogo, un’etichetta termostampata posizionata nella cintura dei jeans insieme alla Call to Action “Scan for Authenticity”.

I consumatori riceveranno così una conferma rapida e gratuita se il prodotto è autentico scegliendo fra 3 opzioni: scansionando semplicemente il Codice CLG con un lettore di codici QR standard sul proprio smartphone, inserendo il Codice CLG e rispondendo a poche semplici domande tramite l’apposita Certilogo App personalizzata Diesel, o su certilogo.com.

“Nel nuovo panorama dei consumatori, alimentato dall’apprezzamento per l’alta qualità, stiamo adottando un approccio mirato a potenziare la fiducia dei consumatori Diesel, creando un dialogo diretto con loro - spiega Alessandro Bogliolo - CEO Diesel - Con Certilogo abilitiamo tutti i fans di Diesel ad autenticare personalmente l’esclusiva identità del nostro denim, garantendo l’acquisto dei nostri prodotti in modo sicuro e protetto”.

“Si tratta di un’iniziativa lungimirante da parte di Diesel”, ha dichiarato Michele Casucci – CEO Certilogo. “I rapporti fa i brand e i consumatori sono cambiati nell’era digitale. Non è più accettabile limitarsi all’approccio “Invitiamo i consumatori a prestare attenzione e buona fortuna” riguardo ai prodotti contraffatti, quando ognuno di noi ha in tasca la tecnologia necessaria a far cessare questo fenomeno”.

La contraffazione e la pirateria delle merci sottraggono ai consumatori, ai legittimi produttori e al fisco ricavi stimati per $1.8 trilioni all’anno e hanno dato luogo alla perdita stimata di 25 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. La richiesta da parte dei consumatori di uno strumento semplice e affidabile per riconoscere ed evitare i prodotti contraffatti ha generato una crescita di oltre il 100% delle autenticazioni su certilogo.com rispetto allo stesso giorno e anno, dal 2013.

Gli appassionati del denim Diesel sembrano altrettanto entusiasti. Da quando il denim 5 tasche codificato Certilogo ha fatto la sua comparsa nei negozi, i consumatori di oltre 70 paesi si sono collegati alla piattaforma Certilogo per verificare che il loro acquisto fosse autentico.

Il 20% di tali autenticazioni è stato eseguito da consumatori che valutavano un possibile acquisto; il 64% è stato effettuato dopo l’acquisto in un negozio fisico, mentre il 16% dopo l’acquisto in uno store o centro commerciale online.