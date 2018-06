Caneva -The Acquapark, al via la stagione 2018

Ha riaperto CANEVA, con le sue avventurose attrazioni, uniche ed originali, i coinvolgenti acquascivoli, le fresche lagune d’acqua cristallina, i gustosi punti ristoro e tantissime occasioni di divertimento: gli ingredienti perfetti per giornate all’insegna dello svago e del relax, baciati dal sole, con gli amici o con tutta la famiglia.

CANEVA è il primo parco acquatico italiano ad essere stato interamente tematizzato come un’isola caraibica fatta di palme, spiagge di sabbia bianca, con il villaggio dei pescatori, lagune di acqua fresca e trasparente, l’imponente vulcano, e fa parte del complesso di Canevaworld Resort a Lazise, nella splendida cornice del Lago di Garda, assieme a MOVIELAND, il primo parco a tema cinematografico d’Italia.

LA STAGIONE 2018

La stagione 2018 si preannuncia entusiasmante come non mai grazie alla nuova area “CABANAS CLUB”, una zona riservata (*) con gazebo dedicati, mini-bar con acqua minerale, cassette di sicurezza, wi-fi e molti altri servizi. Il perfetto connubio tra divertimento e relax per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza ancor più esclusiva all’interno di CANEVA

*(soggetta a prenotazione e sovrapprezzo sul biglietto di ingresso).

LE INCREDIBILI ATTRAZIONI DI CANEVA

CANEVA propone da sempre ai propri Ospiti attrazioni uniche ed originali, nate da un team di progettisti e creativi tutto italiano.

SUPER SPLASH, novità della scorsa stagione, è uno scivolo doppio che offre l’esperienza di una picchiata all’interno di una valle e un successivo adrenalinico salto nella piscina sottostante: i visitatori saliranno sulla torre alta 15 mt. della nuova zona tematica del parco che ricorda un piccolo aeroporto sperduto con tanto di hangar di legno e un aeroplano pronto a decollare, e muniti di un tappetino si potranno lanciare lungo la discesa per poi risalire velocemente in vista del grande tuffo finale. Un’esperienza divertente ed emozionante adatta a tutti!

La WINDY LAGOON è un’area interamente dedicata ai più piccoli (0-12 anni) di oltre 1.000 mq. di superficie, di cui 800 mq. riservati a specchi d’acqua e in cui trovano posto 9 acquascivoli di varia tipologia - da affrontare sia a corpo libero che con i gommoni - e tanti giochi acquatici, per interminabili momenti di svago.

L’originalissima area FROZEN BOB presenta invece un tema curioso come quello della neve, è anch'essa una delle integrazioni più recenti a CANEVA: ci si trova nei pressi della fabbrica che genera il ghiaccio che rinfresca gli Ospiti di tutto il parco e questa prossimità ha influenzato l’area stessa dandogli un aspetto quasi invernale (ad esempio gli abeti prendono il posto delle palme). Da un’unica struttura partono i 7 scivoli dell’area (3 rettilinei e 4 più tradizionali) che vengono percorsi con l’utilizzo di tappetini che consentono di scivolare testa in avanti e a pancia in giù.

Chi invece è alla ricerca di emozioni forti non può trascurare una discesa su STUKAS BOOM, uno scivolo quasi verticale con la particolarità di una caduta a “sorpresa” tramite una botola ad apertura automatica, il TWIN PEAKS, in discesa su gommoni a due posti per poi risalire e ridiscendere da una seconda gobba o il KAMIKA, che prende il via direttamente dal cuore del vulcano, simbolo di tutta l’isola caraibica di CANEVA e che erutta ogni ora con grandiose fiammate e un roboante suono.

Due fiumi, il LAZY RIVER e il CRAZY RIVER, permettono agli Ospiti di scegliere tra il relax di un fiume tranquillo dove lasciarsi trasportare lentamente mentre ci si abbronza, oppure un fiume più movimentato e ricco di cascate per divertirsi in gruppo. Al BLACK HOLE 2 si sperimenta invece l’incognita del percorso interamente al buio, dove l’orientamento andrà totalmente in tilt.

Ma CANEVA non è solo scivoli e giochi d’acqua, tra le numerose attrazioni è possibile annoverare anche i vari punti ristoro che si caratterizzano per le loro particolari tematizzazioni nonché per la varietà di prodotto proposti, per ogni palato e per ogni categoria di spesa.

INFORMAZIONI SPECIFICHE NOVITA’ 2018

Un nuovo villaggio con 11 gazebo tematizzati e una spiaggia privata permettono di vivere un’esperienza esclusiva all’interno del parco acquatico Caneva

Ha riaperto CANEVA - The Aquapark, e la stagione 2018 porta con se la nuova entusiasmante area CABANAS CLUB: una zona privata con 11 gazebo tematizzati e tanti servizi “premium”, il perfetto connubio tra divertimento e relax per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza ancor più esclusiva all’interno di CANEVA.

Il villaggio CABANAS CLUB si trova nell’area che domina la grandiosa SHARK BAY e la vista è davvero mozzafiato: con una bellissima spiaggia di sabbia bianca quasi impalpabile, il verde lussureggiante, il profumo del legno delle terrazze e dei gazebo e tutti i migliori confort, la giornata al parco cambierà completamente volto.

Le caratteristiche di CABANAS CLUB:

Ogni gazebo può ospitare fino a 6/8 persone

Sedie a sdraio sulla spiaggia adiacente

Divano 3 posti, 2 poltrone e tavolo all’interno di ogni gazebo

Frigobar con bottiglie di acqua naturale e frizzante

Ventilatore a pale sul soffitto

Cassetta di sicurezza

Accesso area privata con codice personale

Una bottiglia di Bellini come cocktail di benvenuto

Servizio al tavolo per ordinare snack, sfiziosità e cocktails

Wi-Fi e prese di corrente

Per prenotare il proprio gazebo a CABANAS CLUB si può chiamare anticipatamente il numero 045 69 69 903, oppure direttamente al parco presso le casse centrali, gli info point, o all’ingresso dell’area. Il costo per un gazebo/un giorno è a partire da € 100. E' inoltre possibile abbinare gazebo adiacenti per gruppi o famiglie numerose.