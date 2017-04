Banca Popolare di Vicenza: convocata l'assemblea dei soci

Banca Popolare di Vicenza rende noto in un comunicato che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata, in prima ed unica convocazione, per il giorno venerdì 28 aprile 2017, alle ore 10.00, presso i locali della Fiera di Vicenza (ora della “Italian Exhibition Group S.p.A.”), siti in Viale dell’Oreficeria n. 16 a Vicenza, al fine di deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da undici a nove. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 21 dello Statuto sociale, di n. 1 Consigliere di Amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018 ed eventuale autorizzazione ex art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

deliberazioni inerenti e conseguenti. Politiche di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dello Statuto Sociale e delle normative applicabili, sui giornali quotidiani “MF” ed “Il Giornale di Vicenza” del 6 aprile 2017 ed è stato trasmesso attraverso il meccanismo di stoccaggio denominato “1info” (www.1info.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La documentazione eventualmente prevista dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, relativa agli argomenti all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione ai sensi, nei termini e con le modalità richieste dalla normativa medesima, tra cui il deposito presso la sede della Banca, la pubblicazione sul sito internet della stessa (www.popolarevicenza.it) e, al caso, anche attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all’indirizzo “www.1info.it”.

Si rende infine noto che il progetto di bilancio di esercizio della Banca ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2016 – corredati dalla “Relazione sulla gestione”, dalle relative “Attestazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” e dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale – sono a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa applicabile, presso la sede sociale della Banca medesima, nonché che verranno pubblicati in data odierna sul sito internet di quest’ultima (www.popolarevicenza.it) ed attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all’indirizzo www.1info.it.