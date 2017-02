Pescare Show in Fiera a Vicenza: oltre 15.000 visitatori

Si espande la community di aziende, appassionati e operatori professionali di Pescare Show, salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto. L’edizione 2017, chiusasi lunedì dopo tre giornate di eventi all’interno del quartiere fieristico di Vicenza, ha registrato oltre 15.000 visitatori, in aumento del 14,5% rispetto al 2016, con la presenza di buyer provenienti da 14 Paesi.

Pescare Show rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento per un comparto che in Italia conta 1.650.000 pescatori, di cui gran parte di età compresa tra il 25 e i 54 anni, oltre 150 aziende e 1.481 negozi specializzati per un giro d’affari stimato in 420 milioni di euro. Il format di questa edizione ha dato maggiore spazio al coinvolgimento attivo degli appassionati: la parte esperienziale è stata potenziata con numerose aree demo, tra cui nella Hall 7 lo scenografico Acquademo, l’acquario mobile più grande d’Europa, una struttura con una capacità di 22.400 litri d’acqua.

Tra gli eventi più seguiti, ilTashinari Namiki Show, che il notissimo pescatore giapponese, testimonial di grandi brand del settore, ha offerto in esclusiva al pubblico della rassegna vicentina proprio nel grande Acquademo. Tante le occasioni per provare nuove attrezzature e tecniche, per incontrare testimonial internazionali del settore e per beneficiare di momenti di approfondimento e confronto su tutte le tecniche e le specialità sportive della pesca, dallo Spinning alla Pesca a Mosca e al Colpo, dal Carp Fishing alla pesca in mare, fino al Surf Castinge al Big Game.

In particolare la Hall 6, denominata Fly Fishing World, è stata interamente dedicata alla pesca a mosca, con la presenza dei migliori costruttori al mondo di mosche artificiali, che hanno animato con le loro dimostrazioni dal vivo il “Pescare Show Fly Tying Experience”. Di rilievo anche l’area denominata Competence Center, spazio di formazione e informazione sulla costruzione di mosche, gestita da The Fly Fishing Nation, network internazionale di specialisti con più di 83.000 followers su Instagram.