Tortino di broccoli, uova e acciughe

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

8 uova

500 grammi di broccoli

8 filetti di acciughe sott'olio

1 spicchio di aglio

1 peperoncino

100 grami di pecorino grattugiato

Sale

Preparazione

Lessate i broccoli, scolateli per bene e passateli nel mixer insieme alle acciughe e all'aglio. Salate e aggiungete il peperoncino. Sbattete le uova insieme al pecorino energicamente. Unitele al composto di broccoli e amalgamate bene.

Mettete il composto in una pirofila da forno e infornate a 180°C per 20 minuti in forno preriscaldato.