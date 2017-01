Tortino con cuore morbido al lampone

La ricetta di Checucino.it

Ingredienti per 8 porzioni

300 grammi di cioccolato fondente

160 grammi di burro

4 Uova intere e 2 tuorli

180 grammi di zucchero a velo

la scorza di 1 limone

40 grammi di farina tipo 00

20 grammi di cacao in polvere amaro

Per la salsa al lampone:

125 grammi di lamponi

15 grammi di zucchero semolato

1 grammo Agar agar



Preparazione

Iniziate preparando la salsa al lampone ponendo in un mixer i lamponi lavati e asciugati in precedenza, quindi versate lo zucchero. Frullate il tutto e passate la polpa ottenuta al colino per eliminare i semini.

Trasferite tutto in un pentolino e fate scaldate per pochi minuti a fuoco dolce. Aggiungete l’agar agar e mescolate con una frusta fino al completo assorbimento.

Adesso trasferite il composto in uno stampo per ghiaccio in silicone riempiendo i singoli spazi con un cucchiaino. Ponete lo stampo in freezer a rassodare per almeno 1 ora. Da parte tritate il cioccolato fondente.

Scioglietelo a bagnomaria e una volta sciolto, lasciate intiepidire. Mescolate e unite il burro. In una ciotola montate le uova e i tuorli con lo zucchero a velo fino ad ottenere un composto spumoso.

Quindi aromatizzate grattugiando la scorza di un limone non trattato versate poi a filo il cioccolato fuso fatto intiepidire. Da parte setacciate in un ciotolina il cacao amaro e la farina. Unite le polveri al composto un poco alla volta e mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Imburrate adesso 8 pirottini con poco burro e spolverizzate con cacao amaro. A questo punto riprendete lo stampo in cui avete versato la salsa di lamponi che si sarà rassodata; quindi versate in ciascun pirottino 1 cucchiaio di impasto, adagiate il cuore di lampone.

Ricoprite con un altro cucchiaio di impasto e cuocete i tortini in forno statico preriscaldato a 180° per circa 18-20 minuti. Trascorso il tempo di cotura lasciate intiepidire i tortini per qualche minuto prima di sformarli ed impiattarli. Decorate con dei lamponi freschi e servite.