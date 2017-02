Ricetta tratta da La cucina italiana

Ingredienti

350 grammi di spaghetti

200 grammi di cavolfiore pulito

100 grammi di pancetta affettata

100 grammi di radicchio rosso

50 grammi di mandorle con la buccia

una fetta di arancia

maggiorana

alloro

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione

Per la ricetta degli spaghetti con pancetta e mandorle, sminuzzate il radicchio; dividete in cimette il cavolfiore. Tuffate gli spaghetti in acqua bollente salata e aromatizzata con una foglia di alloro e l’arancia; a 5-7’ dal termine della cottura unite le cimette di cavolfiore.

Rosolate nel frattempo la pancetta tagliata a striscioline in una padella con un filo di olio per 3’. Aggiungete le mandorle a tocchettini e dopo qualche istante spegnete. Scolate la pasta e il cavolfiore e saltateli nella padella della pancetta con 2 cucchiai di acqua di cottura, 4 rametti di maggiorana e il radicchio.