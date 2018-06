Mondiali 2018, beviamoci il Messico: Il Margarida

Per preparare il Margarita mettete il succo di lime in una ciotolina ed intingetevi i bordi della coppa, quindi passate (sempre i bordi) in un'altra ciotolina nella quale avete invece messo del sale fino. In questo modo si creerà sul bordo della coppa una crosticina di sale.

Prendete lo shaker e mettete nel boccale i cubetti di ghiaccio. Aggiungete la tequila e il succo di lime (quello rimenente dalla ciotolina). Chiudete lo shaker con il tappo e shakerate. Versate il cocktail, attraverso il filtro nelle coppe e servite subito il vostro Margarita.

Da Ricette dal Mondo