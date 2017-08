La guerra del Tiramisù, Riva: "Treviso ricordi che il prosecco è vicentino..."

E' l'estate della "guerra del Tiramisù"

Il 29 luglio uno dei dolci più noti al mondo è stato inserito in Gazzetta Ufficiale sull'aggiornamento dei PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) nelle due versioni che il Friuli Venezia Giulia tramanda come primigenie: quella "carnica", conosciuta come "Tiramisù" o "Tirimi sù", un trancio al mascarpone che sarebbe stato 'inventato negli anni '50 all'albergo ristorante "Roma" di Tolmezzo (Udine), e quella "bisiacca", un semifreddo in coppa noto come "Coppa Vetturino Tìrime Su", servita sempre negli anni '50 alla trattoria omonima di Pieris (Gorizia).

Come riferisce Trevisotoday, appresa l'incredibile notizia, il Governatore del Veneto Luca Zaia