8 filetti di merluzzo 8 fette di prosciutto cotto Pesto qb Olio qb Sale e pepe Vino bianco per sfumare (opzionale)

Posiziona le le fette di prosciutto su un piano e sovrapponi i filetti di pesce. Spalma su ciascuno 1 cucchiaino di pesto pronto. Arrotola non troppo strettamente e fissa con stecchini.

Scalda un filo d'olio in una grande padella antiaderente e rosola gli involtini su tutti i lati a fuoco medio per 2 minuti. Se piace sfumare con un po' di vino bianco e proseguire la cottura per un altro minuto. Aggiungere sale e pepe.