Gourmandia 2018, le migliori botteghe sono vicentine

Gourmandia – in collaborazione con La Fenice - ha scelto le undici migliori botteghe del gusto venete per ricerca della qualità. La premiazione domenica 13 maggio alle ore 16 Un premio alle migliori botteghe del gusto del Veneto. In occasione della terza edizione di Gourmandia – Le Terre Golose del Gastronauta, l’evento dedicato al cibo artigiano ideato da Davide Paolini, sono state selezionate le undici migliori botteghe del gusto che si sono distinte per ricerca della qualità.

A decretarlo lo staff del Gastronauta in collaborazione con La Fenice di Grassobbio (BG), azienda espositrice a Gourmandia specializzata nell’importazione di prodotti d’alta gamma spagnoli (Jamon Iberico de bellota e acciughe del Cantabrico) e francesi (foie gras etico). La premiazione è in programma domenica 13 maggio alle 16, nella Sala Show Cooking Club Magnar Ben, negli spazi dell'ex Filanda di Santa Lucia di Piave a Treviso.

Le botteghe del gusto selezionate sono: