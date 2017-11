Festival Triveneto del baccalà: "La locanda di Piero" in finale

Praline di stoccafisso e patata americana con pollastra affumicata, chutney di mango e sorbetto al tè matcha dello Chef Renato Rizzardi. Ovvero la "Perla Nera. È questo il piatto de "La Locanda di Piero di Montecchio Precalcino" che andrà in finale al Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra 2017.

Il ristorante è stato scelto lunedì assieme altri sei dal Comitato Organizzatore dopo aver attentamente degustato le ricette, precedentemente indicate come le migliori dagli stessi clienti di ogni ristorante in competizione. I sei piatti parteciperanno alla finale, che si svolgerà lunedì 4 dicembre alla Locanda del Borgo (Rocca Sveva - Soave, Verona). per aggiudicarsi il titolo di miglior ricetta a base di stoccafisso o baccalà salato.

I RISTORANTI SCELTI PER L'ULTIMA SFIDA