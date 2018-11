Evade dai domiciliari per vendicarsi e rapinare la "spia": spacciatore 19enne in carcere

Dovrà rimanere al San Pio X almeno per qualche mese il 19enne arrestato il 26 ottobre scorso per spaccio: Karim El Moutaoukil non ha esitato a evadere dai domiciliari per vendicarsi della "soffiata" che avrebbe portato gli agenti della polizia locale di Schio sulle sue tracce. Scoperti in breve questi ulteriori delitti, gli agenti lo hanno arrestato di nuovo e, nei giorni scorsi, il giudice ha disposto l'aggravamento di pena.

Nel pomeriggio stesso del suo arresto, Karim El Moutaoukil ha organizzato una spedizione punitiva con il suo gruppo, composto anche di minorenni. La vittima è stata picchiata selvaggiamente, riportando la frattura del setto nasale, ed è stato rapinato dello smartphone. Per riaverlo avrebbe dovuto pagare 1.600 euro e ne aveva già versati 260. I fatti sono ben presto venuti a conoscenza della polizia locale e il pm Pipeschi ha immediatamente ottenuto una ordinanza di custodia cautelare in carcere per la prima condanna. Al pestaggio avevano assistito altre due persone, tra cui un minorenne, che venivano denunciate per favoreggiamento personale. Denunciato anche un secondo minorenne, che custodiva lo smartphone.

Oltre a quanto sopra il pm richiedeva una misura autonoma per i reati di delitti di evasione, lesioni gravi in concorso, rapina ed estorsione. Con un provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, rilevando la gravità dei fatti, disponeva ulteriore misura di custodia cautelare in carcere, ordinanza che veniva inoltrata alla Polizia Penitenziaria per la notifica a Karim, già detenuto: colpito da doppio provvedimento cautelare, difficilmente potrà sperare di beneficiare degli arresti domiciliari nei prossimi mesi.