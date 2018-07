Raffica di assalti in abitazione in un'ora: arrestati ladri acrobati

Ladri scatenati nel primo pomeriggio di domenica. I malviventi hanno preso di mira tre abitazioni tra le 12:30 e le 14 sempre con lo stesso modus operandi: scavalcando il cancello delle abitazioni e arrampicandosi ai piani superiori. Nell'ultima casa dove sono riusciti a entrare si sono però trovati di fronte la proprietaria e hanno cercato di darsela a gambe ma sono stati intercettati dalla polizia e arrestati.

A finire in manette Maria Brindusa, rumena dell'89, già conosciuta alle forze dell'ordine e Constantin Gabriel Razaila, 27enne sempre di nazionalità rumena. I due, assieme a un complice che è stato identificato successivamente, verso le 12:30 di domenica hanno colpito in un appartamento di viale San Lazzaro. Un 22enne che si trovava in casa, ha sentito dei rumori nella camera da letto e quando è andato a controllare si è accorto che era sparito il telefono cellulare. I vicini, interpellati dal ragazzo, hanno riferito di aver visto due individui sospetti nel cortile del condominio.

Gli stessi due individui - un uomo e una donna, appunto - che i n via Buozzi, alle 13:15, dopo essersi introdotti nel cortile di un'abitazione, hanno tentato di accedere alla finestra per arrivare all'appartamento di una signora anziana, desistendo dal loro intendo dopo essere stati notati. A provare l'arrampicata sarebbe stata Brindusa, protagonista anche dell'ultimo tentato furto in strada delle Berengane, all'interno di una villetta abitata da una signora olandese di 85 anni.