Perde 1000 euro e distrugge la slot: 20enne in ospedale

"Ho perso 1000 euro alle slot". È stata questa la spiegazione che M.M., rumeno 20enne, ha dato alla polizia intervenuta alla sala giochi Admiral di viale San Lazzaro 126 a Vicenza verso le 21 di domenica sera.

Il giovane è andato in escandescenze dopo aver perso la grossa somma al gioco e ha iniziato a dare calci e pugni alla macchina, rompendo il vetro della slot e ferendosi a una mano che ha iniziato a sanguinare copiosamente. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, lo hanno portato in ospedale dove ha rimediato sei punti di sutura.

Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è senza fissa dimora e da tempo "risiede" nello stabile del degrado di via Frescobaldi a Vicenza Ovest, vicino all’ex Hotel Europa. In tasca il ventenne aveva altri 650 euro. La polizia lo ha però denunciato per tentato furto aggravato in concorso in quanto sospettato di aver fatto parte della banda che nel pomeriggio di domenica ha assalito alcune abitazioni in città. Per lui, infine, potrebbe scattare anche la denuncia per danneggiamento da parte del propietario della sala giochi.