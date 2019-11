Mafia a Nordest, società interdetta: Prefetto ordina cancellazione dalla White list

Con provvedimento dello scorso 22 novembre, il Prefetto di Vicenza ha disposto, nei confronti di una società per azioni, con sede in Provincia di Vicenza ed operativa nel settore dei trasporti su gomma e collegata logistica, il rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), con conseguente cancellazione della stessa Società dalla White list provinciale.

Tale misura, che la normativa di riferimento considera equivalente ad un'informazione interdittiva antimafia, è stata adottata in ragione dell'accertata esistenza di un concreto ed attuale pericolo che l'attività imprenditoriale della predetta società possa essere condizionata da ambienti di criminalità organizzata di stampo camorristico.