Frontale a Cornedo: morti Giulia Rossi e Massimo Ricatti, gravissima bimba di 8 anni: la dinamica

Potrebbe essere un improvviso malore accusato da Giulia Rossi la causa del drammatico incidente avvenuto mercoledì alle 13.20 lungo la variante alla sp 246 che collega Valdagno con Cornedo. Il bilancio è pesantissimo, oltre alle 28enne di Valdagno, ha perso la vita anche un 52enne di Monte di Malo, Massimo Ricatti, mentre è gravissima la figlia maggiore della donna, 8 anni. Ferite più lievi per il più piccolo, di pochi mesi, e per il conducente di un furgone, coinvolto nello schianto.



Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Hyundai i30 su cui viaggiava Giulia Rossi e i due bambini avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta; per evitare l'impatto il conducente del furgone ha sterzato, finendo contro il cordolo prima e in mezzo alla carreggiata poi. Non c'è stato scampo, invece, per la Fiat Multipla che lo seguiva, che si è scontrata frontalmente con l'auto della donna. Nonostante i due mezzi viaggiassero entro il limite di velocità di 90km orari, l'impatto è stato violentissimo.



Per i soccorsi ed i rilievi la strada è rimasta chiusa fino alle 17.30