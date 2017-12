Dueville, metodi irregolari: condannati 5 carabinieri

Sostituzione di persona, concussione, concorso in spaccio, falso e peculato. Sono queste le accuse per le quali il tribunale di Vicenza ha inflitto quasi nove anni di reclusione a cinque carabinieri in servizio all'ex stazione (attualmente tenenza) dell'Arma di Dueville. Per loro scattò il divieto di obbligo di dimora nella provincia berica. Assolto un sesto militare.

Le condanne sono arrivate venerdì a mezzogiorno. La vicenda risale al 2011 e inizialmente coinvolse 12 militari ma quattro chiesero il rito abbreviato e due, condannati in marzo, furono assolti in Appello. L'accusa ha imputato ai cinque condannati l'uso di confidenti per arrestare degli spacciatori per poi tenersi la sostanza stupefacente sequestrata oltre ad avere effettuato indagini antidroga illegali, delle quali ci sarebbero le prove solo per una. I militari, che ora ricorreranno in Appello, rischiano la sospensione.