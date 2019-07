Stop al sudore, come scegliere il deodorante migliore: scopri quali sono

Soprattutto in estate, è fondamentale trovare un deodorante che funziona bene.

Il corpo umano a seconda della alimentazione, l’eventuale assunzione di farmaci, l’igiene personale, l’attività fisica e le diverse tipologie di indumenti, si dimostra in grado di rilasciare cattivi odori contro i quali si tenta di provvedere tramite l’impiego dei deodoranti.

Il sudore in sé si dimostra inodore, ma la presenza dei batteri sulla pelle invece attiva il classico risultato sgradevole, in alcuni casi particolarmente acre e fastidioso.

In questo caso la maggior parte dei deodoranti disponibili in commercio contiene una formulazione specifica al suo interno in grado di promuovere un’attività antibatterica, mentre gli antitraspiranti promuovono un controllo sia dal punto di vista della sudorazione, sia sull’odore emesso.

Una buona igiene personale, che prevede lavaggi con acqua e detergente e il cambio frequente di abiti, aiuta senza dubbio a tenere sotto controllo la formazione del cattivo odore.

Usare il deodorante è un gesto di civiltà. Scegliere quello giusto per le proprie esigenze, però, non è sempre un’impresa facile, poiché non tutti i deodoranti sono uguali. Sugli scaffali di supermercati e farmacie infatti, sono tantissimi i prodotti esposti e, spesso, tra antitraspiranti, antimacchia, spray e roll-on ci ritroviamo confusi, ecco una semplice guida.

I tipi di deodorante

STICK Se soffrite di eccessiva sudorazione, meglio preferire un deodorante stick che lascia una piacevole sensazione di asciutto e pulito.

Se soffrite di eccessiva sudorazione, meglio preferire un deodorante stick che lascia una piacevole sensazione di asciutto e pulito. NON PROFUMATI Contro l' ipersudorazione sono ottimi anche i deodoranti senza profumo e a base di sostanze come il cloridrato di alluminio.

Contro l' ipersudorazione sono ottimi anche i deodoranti senza profumo e a base di sostanze come il cloridrato di alluminio. VAPORIZZARE Se sudate poco potete optare per una versione da vaporizzare sotto le ascelle (leggermente acquosa), meglio se con una profumazione leggera, come il talco.

Se sudate poco potete optare per una versione da vaporizzare sotto le ascelle (leggermente acquosa), meglio se con una profumazione leggera, come il talco. ROLL ON Le formulazioni in roll-on o fluide sono ideali per chi non suda molto o addirittura presenta problemi di disidratazione perchè ammorbidiscono e nutrono la pelle.

Le formulazioni in roll-on o fluide sono ideali per chi non suda molto o addirittura presenta problemi di disidratazione perchè ammorbidiscono e nutrono la pelle. SPRAY Per gli sportivi sono indicati i deodoranti spray che evaporano subito, specie in versione dry con polveri micronizzate, come il talco.

Per gli sportivi sono indicati i deodoranti spray che evaporano subito, specie in versione dry con polveri micronizzate, come il talco. CREMA: consigliata in particolar modo a chi soffre di sudorazione eccessiva, può però macchiare più facilmente i vestiti, soprattutto se non viene fatta asciugare in modo perfetto. I deodoranti in pasta o crema rispetto agli spray creano uno strato antibatterico più alto e quindi funzionano più a lungo.

Deodorante o anti-traspirante?

Un' ultima precisazione doverosa: un prodotto deodorante è diverso da un antitraspirante, il primo mira a ridurre la carica batterica delle ascelle mascherando i cattivi odori con varie profumazioni, mentre il secondo riduce la produzione di sudore bloccando direttamente le ghiandole sudoripare.

Il deodorante maschera i cattivi odori, intervenendo sui batteri che ne sono responsabili, mentre il deodorante anti-traspirante, limita, appunto, la traspirazione e riduce la quantità di sudore presente nelle ascelle, terreno fertile per la proliferazione dei batteri. Quest’ultimo è particolarmente indicato per chi soffre di sudorazione eccessiva e si può riconoscere grazie alla presenza nella lista degli ingredienti di sali di alluminio e/o zirconio indicati come aluminum chloride, aluminum chlorhydrate, aluminum zirconium.

I deodoranti hanno formulazioni generalmente a base di alcol e mirano a ridurre la carica batterica delle ascelle, mentre gli anti-traspiranti sono spesso basati su formulazioni con sali di alluminio e riducono la produzione di sudore bloccando direttamente le ghiandole sudoripare: sono prodotti generalmente sicuri, e solo se usati in quantità eccessive per un periodo prolungato possono irritare la pelle, dando un po’ di prurito e bruciore a livello locale.

Gli ingredienti da evitare

Per chi ha una pelle normale,senza particolari sensibilità o allergie, non ci sono particolari rischi: praticamente tutti i prodotti in commercio sono testati e sicuri. Per le pelli più delicate e sensibili, invece, è meglio evitare alcol e profumi.

I migliori ingredienti naturali

I deodoranti a base di pietra d’allume di potassio (o allume di rocca), per esempio, eliminano il cattivo odore e contrastano il sudore in maniera dolce e naturale: composto di sali di potassio e alluminio, inodore, incolore e simile a una pietra, può essere usato come deodorante applicandolo sulla pelle dopo averlo inumidito.

Esistono molte sostanze naturali che vantano proprietà antibatteriche o antitraspiranti, perfette quindi come ingredienti nelle formule deodoranti: per esempio la Salvia, dalle note proprietà antisettiche e rinfrescanti, il Mirto, igienizzante e tonificante, o ancora il Rosmarino, dermopurificante e astringente.

Ottime sostanze deodoranti e antibatteriche sono anche: Timo, Limone, Bergamotto, Lime, Lavanda e Bicarbonato! Un’altra sostanza presente nei deodoranti eco bio più efficaci è il Triethyl Citrate.

Per l'elevata sudorazione (o iperidrosi) è utile seguire alcuni consigli: evitare, per esempio, di indossare indumenti troppo aderenti o sintetici; scegliere un’alimentazione sana e leggera, evitando quei condimenti o quelle cotture che rendono difficile la digestione, preferire invece tanta frutta e verdura, soprattutto nei mesi estivi.

Ecco alcuni indirizzi dove trovare prodotti di qualità per la sudorazione a Vicenza:

Con naturopata presente nel reparto erboristeria.