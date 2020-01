Masterchef Italia, Lorenzon non brilla e viene mandato in sfida: i giudici lo tengono in gara

Nella puntata trasmessa giovedì sulle reti Sky l'art director bassanesese, protagonista del cooking show Masterchef Italia ha dovuto far fronte alle prime difficoltà all'interno del programma. Il primo test è arrivato con la Mistery Box all'insegna del brodo: 10 specialità, dai più comuni ai meno scontati. Un’ora di tempo a disposizione per preparare un piatto che sappia esaltare l'elemento nascosto nella Mistey Box. Test nel quale Lorenzon non ha eccelso ma ha ottenuto il parere favorevole dei giudici.

Il secondo step, l'Invention test, ha portato nella cucina di MasterChef Italia lo chef stellato Marco Martini che ha portato tre ricette: ravioli fatti di pizza bianca e ripieni di mortadella in brodo di pizza, tagliatelle all’amatriciana (dove i filetti di seppia cruda compongono le tagliatelle) e pollo alla cacciatora dentro a un raviolo al vapore, con brodo di patate arrosto.

Prova che non crea particolari problemi al bassanese che viene chiamato poi a far parte della brigata "All star" " che deve misurarsi con un menù a base di riso. I concorrenti arrivano a Vercelli per preparare un pranzo a 40 ristoratori esperti. La vittoria va alla brigata rossa e di conseguenza la squadra di Lorenzon deve affrontare il Pressure Test.

Luciano, Francesca, Antonio, Davide, Gianna, Domenico, Rossella, Maria Teresa e Fabio devono scegliere un ingrediente ognuno, all’insaputa degli avversari, e il loro insieme rappresenta la spesa del Pressure Test ma non è tutto, a metà prova, la giuria annuncia un ultimo ingrediente: il riccio di mare. Antonio, Domenico e Rossella sono i peggiori del Pressure Test: gli chef-giudici Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo sono convinti che Lorenzon abbia mancato l'obiettivo ma alla fine lo salvano. La sua avventura dunque continua. La prossima puntata sarà trasmessa il 16 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno.