Masterchef Italia, Lorenzon tra i migliori: la finale è sempre meno lontana

Continua di gran carriera l'avventura del bassanese Antonio Lorenzon, concorrente del cooking show Sky Masterchef Italia. Nella puntata andata in onda giovedì sera, l'art director con la passione per i fornelli apre la sfida con una Mistery Box a base latte e farina, ma non gli ingredienti tradizionali bensiì di farro, di soia, di riso, di cocco e di canapa.

Antonio prepara il pollo al curry con cocco e farina di cocco cucinato al forno a vapore, una metodologia che non aveva mai provato e che conquista i giudici: “Buonissimo, cottura perfetta, è giusto di sale”, dice Bruno Barbieri.

La prova viene vinta da Davide Tonetti ma il bassanese Antonio si conferma tra i migliori. Davide può godere del vantaggio per la prova successiva: l'Invention test che prevede la replica di uno dei piatti dello chef stellato Davide Caranchini, esperto di una cucina poco conosciuta, la cucina di lago.

Al migliore spettano le assegnazioni: Nicolò, Antonio e Giulia cucineranno il piatto più facile, la trota in carpione; il piatto di media difficoltà, il salmerino, va a Marisa, Vincenzo e allo stesso Davide; il pesce gatto cotto in argilla, il più difficile, è assegnato a Luciano, Francesca e Maria Teresa.

Antonio con la sua torta in carpione sbaglia le quantità dello scalogno, ma "complessivamente è un buon piatto". Concorda Giorgio Locatelli: "Hai fatto un buon lavoro", la migliore è Giulia mentre Luciano, Vincenzo e Francesca sono i peggiori della prova. La giuria decide di eliminare Vincenzo.

Gli otto concorrenti rimasti in gara affrontano la prova in esterna, che si svolgerà a Milano, nelle cucine di due conosciuti ristorante il “Santa Virginia” e il “Da i Gemelli”, nel cuore di Brera. Giulia sceglie il menù brigata blu, a base di pesce e vuole al suo fianco Marisa, Davide e Francesca.

Antonio è in squadra con Maria Teresa, Nicolò e Luciano e indossa il camice rosso che conquista la prova, come dichiarato in collegamento video dal primo cittadino di Milano, Beppe Sala. I componenti della brigata rossa - che vincono con 18 preferenze contro 15 - salgono in balconata.

I blu vanno al pressure test, la sfida si svolge a coppie, alla presenza di due personalità simbolo della cucina mediterranea. Il piatto che convince di più è quello di Marisa e Francesca, che possono salire balconata. Davide e Giulia si giocano la permanenza nel programma. l protagonista della prova è uno spaghetto alla mediterranea con sgombro in carpione ad avere la meglio è Davide.