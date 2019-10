The Love Italian Life Awards 2019: in lizza "El Coq" del vicentino Lorenzo Cogo

Il 19 novembre prossimo, a Dublino, si svolgerà la cerimonia dei The Love Italian Life 2019 Awards: l'ambito riconoscimento per i ristoranti giudicati migliori per qualità, uso degli ingredienti, tecniche di cucina Italiana, presentazione delle portate e esperienza dei cuochi.

Tra i 37 finalisti, frutto di una votazione on line su una lista di 90 ristoranti stellati Michelin di 19 regioni italiane, spicca il nome dello chef stellato Lorenzo Cogo con il suo "El Coq", unico rappresentante vicentino e secondo veneto dopo Venissa di Chiara Pavan.

Ogni finalista ha la possibilità di essere incoronato come "Il miglior ristorante contemporaneo della propria regione" nonchè "Miglior chef italiano femminile/maschile in Europa 2019" e "Miglior ristorante contemporaneo in Italia 2019".